Sicurezza in Valdarno richiesto incontro alla conferenza dei sindaci

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 – Più controlli e presidi nel territorio. CNA, Confartigianato, Confindustria, Confapi, Confcommercio e Confesercenti hanno formalmente inviato una richiesta diurgente con la presidente delladei, Valentina Vadi, per discutere il problema crescente dellain. “Negli ultimi giorni episodi criminosi ai danni delle attività commerciali hanno scosso la comunità di San Giovanni, incidenti che sono stati segnalati anche a Montevarchi e in altre località del territorio - commentano le categorie economiche del commercio, dell’artigianato e dell’industria delAretino - ladei cittadini e delle imprese è una priorità assoluta per le nostre associazioni, per questo richiediamo un intervento immediato per arginare l’escalation di violenza.