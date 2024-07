Scarnecchia | Inter esterno o braccetto? Completerei con questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’ha già fatto tanto incalciomercato estivo, tant’è che la squadra di Simone Inzaghi sembra già completa. Il parere di. COMPLETA – In collegamento su Radio Sportiva, Robertorisponde alla domanda di un ascoltatore di fede nerazzurra sulle mosse di mercato dei campioni d’Italia. Il suovento: «Che serve all’per completare la rosa? Onestamente, una squadra campione d’Italia e che ha già vinto diventa complicato cambiare glipreti. Puoi completarla se vedi qualche mancanza. Ma onestamente, con la punta che ha preso, con Zielinski, un centrale difensivo forse sì. Un centrale in più. Ma per me l’è già molto completa».