Rischio Tornado in Veneto | preoccupazioni e preparazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’estate 2024 ha portato con sé un incremento significativo deldiin, un fenomeno atmosferico relativamente raro in questa regione ma che può causare danni ingenti e mettere ala vita delle persone. L’allarme delinha mobilitato le autorità locali e i cittadini, rendendo necessarie misure preventive straordinarie. Mentre nel resto d’Italia si raggiungono picchi di 40°, soprattutto nei grandi centri urbani e nel Meridione, la situazione al Nordest si mostra diametralmente opposta. Ile l’Emilia-Romagna sono difatti al centro di nuove previsioni, per via di una perturbazione proveniente dall’Atlantico, che si starebbe sostituendo all’alta pressione di origine africana. Di seguito, dunque, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.