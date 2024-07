Phil Collins chi sono i 5 figli Lily è famossisima grazie a una serie netflix di successo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cantante e cantautrice inglesenon solo ha avutonei cinque decenni della sua carriera musicale, ma anche nel fare da genitore ai suoi, Nicholas, Matthew, Simon e Joely), che stanno rilevando l’industria dell’intrattenimento. Idinatindai suoi precedenti matrimoni con Andrea Bertorelli, Jill Tavelman e Orianne Cevey., chii 5JoelySuaa maggiore Joely, 49 anni, è stata adottata dopo aver sposato sua madre, Andrea Bertorelli, nel 1975. È cresciuta a Vancouver, in Canada, dove ha studiato teatro e arti drammatiche. È entrata presto nell’industria dell’intrattenimento quando ha ottenuto diversi ruoli da bambina. Il suo atto nelladrammatica per adolescenti canadese, Madison, le è valsa il premio come migliore attrice protagonista in Canada all’età di 22 anni.