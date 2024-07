Parigi 2024 | boxe Abodi ' non garantita sicurezza e equa competizione ad Angela Carini'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 lug. (Adnkronos) - “Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi europei, mondiali e Olimpiadi. Nell'evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire ladi atleti e atlete, e il rispetto dell'dal punto di vista agonistico. Domani, pernon sarà così". Lo dichiara il ministro per lo sport e i giovani Andreain merito all'incontro della pugile italiana con l'algerina Imane Khelif i cui test del dna hanno evidenziato la presenza di cromosomi del sesso biologico maschile ed è stata esclusa dai mondiali ma non dalle Olimpiadi.