Omicidio Sharon Verzeni forse la verità nelle telecamere di sorveglianza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nella notte di martedì 30 luglio 2024,, una donna di 33 anni, è stata brutalmente uccisa con diverse coltellate in via Castegnate a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Lediinstallate nella zona potrebbero aver ripreso l’assassino. I carabinieri della compagnia di Zogno, sotto la direzione della procura di Bergamo, stanno esplorando tutte le possibili piste investigative. I cellulari die del suo compagno sono stati sequestrati e saranno analizzati dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo per ottenere informazioni utili a ricostruire le abitudini e gli ultimi contatti della vittima. La casa della coppia e l’automobile sono stati posti sotto sequestro per consentire una ricerca accurata di indizi.