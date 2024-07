Olimpiadi Parigi acque inquinate nella Senna | i rischi per gli atleti secondo l’esperto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua il programma alledi2024 e un argomento caldi è sempre quello delledella. Nonostante gli sforzi fatti dall’amministrazione francese e dal Comitato olimpico per rendere balneabile lae permettere le gare inaperte, “isanitari legati all’inquinamento non possono essere completamente eliminati”, con i conseguenti “pericoli per la salute degli”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima), in merito alle gare di triathlon che prevedono un tuffo nel fiume e che erano state rinviate a causa dei livelli di inquinamento sopra la soglia ammessa, dovuti alle piogge.