Olimpiadi nella Senna Vermeylen denuncia | Ho visto cose a cui non dovrei pensare E i social ironizzano su un atleta che vomita

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Proteste, proteste, proteste. Questa è la parola del giorno (ed è ripetuta tre volte, come i rinvii tra allenamenti e gare). Le2024 fanno ancora discutere per la scelta, assolutamente opinabile, di far nuotare gli atleti. Non solo un rischio perché, come aveva detto l’azzurro Gregorio Paltrinieri a tempo debito, “sarà freddo e ci sarà corrente, poi non si è mai gareggiato in un fiume”, ma anche per il rischio batteriologico, sempre alto e che mette in serio pericolo la salute degli atleti. Ma dopo tre giorni di proteste, proteste, proteste (sì, lo ripetiamo di nuovo tre volte), è arrivato il giorno della gara di triathlon prima femminile e poi maschile. Questa si doveva svolgere ieri, 30 luglio, ma alla fine si è svolta oggi, perché 24 ore fa i livelli di inquinamento dellaerano oltre la norma.