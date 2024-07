Olimpiadi di Parigi 2024 atletica | Fabbri Simonelli e Battocletti verso il debutto ai Giochi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio– Si avvicina a grandi passi ildell’leggera alledi. Gli Azzurri sono pronti e stanno arrivando al Villaggio Olimpico e Casa Italia. Dopo la conferenza stampa di ieri di Palmisano e Stano (leggi qui) che gareggeranno da domani mattina, è stata la volta di Leonardo(peso), Lorenzo(100 ostacoli) e Nadia(5000 e 10000 metri), tutti ori agli Europei di Roma, che hanno descritto le loro emozioni e le loro speranze per il torneo. Le parole dei protagonisti – Fonte fidal.it “Vorrei una squadra sorridente ma molto arrabbiata”: con queste parole il direttore tecnico Antonio La Torre, parlando in conferenza stampa a Casa Italia a, inquadra la spedizione azzurra aiOlimpici, al via domattina con le due gare di 20 km di marcia.