Murray si ritira al rallentatore da 5 anni è diventata una carriera a sé stante Guardian

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’altra foto di questi Giochi (una, imbattibile, è questa) è la coppia-Evans con le braccia al cielo, come in un’esultanza sincronizzata. Avevano appena vinto annullando due match point in un tie-break decisivo. Ma soprattutto avevano allungato un altro po’ ladi. Che èquasi uno stillicidio. “C’era persino una specie di repulsione in loro – scrive il– una determinazione che no, non sarebbe finita lì, al Suzanne-Lenglen contro il un belga numero 35 del mondo. A sole due vittorie dalla quarta medaglia olimpica”. Ilsi chiede “se sia davvero utile elogiare un ritiro iperprolungato che sembra essere iniziato più di cinquefa, quando tenne quella lacrimosa conferenza stampa a Melbourne e gli organizzatori dell’Australian Open improvvisarono un sdolcinato montaggio d’addio”.