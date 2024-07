Mistero in Russia 23enne muore la prima notte di nozze | precipitata dal quindicesimo piano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arriva da San Pietroburgo inla storia di unacheladi, in circostanze misteriose. La giovane èdal, dalla finestra dell’appartamento che condivideva con il neo sposo: è stata trovata a terra senza vestiti. Aperta un’inchiesta, la polizia ha interrogato il marito, che ha negato ogni responsabilità. Ksenia Vodyanitskaya, 23 anni, è morta cadendo dalla finestra del suo appartamento collocato in un condominio residenziale che condivideva con lo sposo Konstantin, 24 anni, a San Pietroburgo. I due erano convolati asolo poche ore. Ksenia si era laureata di recente presso la St Petersburg State University of Veterinary Medicine. Era appassionata di fotografia e aveva pubblicato qualche foto del matrimonio sui social, quando è morta.