LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bianca Seregni è seconda dopo il nuoto davanti Duffy

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.35 28:20 il passaggio neldi Verena Steinhauser, l’azzurra è risalita in quarantaduesima posizione. 08.32 Si è purtroppo staccatadal primo gruppo di inseguitrici, l’azzurra è scesa in dodicesima posizione, caduta per la colombiana Velasquez. 08.29 24:37 il passaggio deldi Alice Betto che è ventiduesima. 08.26 L’azzurra è dunque nel gruppetto all’inseguimento di, composto da Lopes (Brasile), Kingma (Paesi Bassi) e Potter (Regno Unito). 08.23 23:13 il tempo dinella frazione di, l’azzurra èdietro a Flora(Bermuda), la prima ad uscire dall’acqua in 23:01, ora trentasei gradini di transizione da percorrere fino alle biciclette. 08.