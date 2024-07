LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | subito fuori Valladont attesa per Musolesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 27-27 il primo set tra Hall e Rai: tutto in equilibrio. 17.59 Ora Hall affronta il vincente della sfida tra l’altro britannico Tom Hall e l’indiano Tarundeep Rai. 17.57 Grande sorpresa! Vince Conor Hall! Fa tre dieci nell’ultima serie e batteper 6-4.l’idolo di casa. 17.54vince il quarto parziale per 29-27: siamo 4-4. Si va al set decisivo. 17.52 Butta via questo set Hall che raccoglie solo un otto all’ultima freccia. Siamo 4-2 per il britannico (28-28 questo parziale). 17.49 Dopo i primi due set a sorpresa avanti Hall per 3-1 (27-29, 28-28). 17.44 Si comincia con la sfida tra il veterano francese Jean-Carlese il britannico Conor Hall. 17.42 30 °C circa in questo momento ae vento che spira a 7 km/h che non dovrebbe dare particolare fastidio. 17.38che si esibirà alle 19.