L’ironia di Parr al Museo Archeologico Giovetti | Poi sogno una grande mostra

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il nostro viaggio nei musei civici di Bologna in compagnia delle direttrici e dei direttori, continua con Paola(in foto a sinistra), alla guida dal 2009 delCivico, fiore all’occhiello della nostra città per le sue collezioni, quella etrusca ed egizia in particolare, ma anche per la sala mostre da 1000 persone, richiestissima da chi produce progetti espositivi in Italia. E il 12 settembre arriva Martin. Short & Sweet, organizzata da 24 Ore Cultura. Ma ildell’archeologa classe 1959 è portare sotto le Due Torri una nuovaarcheologica e magari rinnovare certe parti strutturali del. Non si può fare a meno di "sentire", in questo torrido luglio, la mancanza di aria condizionata in vari spazi (anche nell’atrio) dove le pale che girano sulle scrivanie regalano una cartolina d’altri tempi.