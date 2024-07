L' ingiustizia arbitrale ha tolto l' oro a Macchi Ma per qualcuno ha vinto lo stesso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Filippovince, alle Olimpiadi di Parigi 2024, l'argento nel fioretto. Ma non era questa la medaglia che meritava. Perdere, infatti, così la finale contro il campione olimpionico in carica - Cheung Ka Long - è stato davvero doloroso e ingiusto, anche perché l'atleta azzurro era in vantaggio 14-12 e per due volte ha piazzato la stoccata decisiva. Durante queste Olimpiadi, troppo spesso gli arbitri stanno facendo pendere la bilancia del loro giudizio a sfavore degli atleti italiani non riconoscendone le giuste vittorie. Per Sisal, invece,ha meritato l'oro e glielo riconosce: l'azienda ha deciso di pagare la vittoria dell'oro a tutti quelli che hanno creduto in questo traguardo. Con questa iniziativa, Sisal vuole premiare l'abilità di chi ha creduto nella vittoria del titolo olimpionico e quella di