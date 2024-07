Lanterns | ecco quando inizieranno le riprese della serie del DCU

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Abbiamo nuovi aggiornamenti sui piani dei DC Studios per, tra cuie dove verrà girata latv del DCU e qual è il piano attuale per Hal Jordan. Il mese scorso è stata diffusa la notizia chedei DC Studios ha ricevuto dalla HBO un ordine di otto episodi, direttamente a. Non essendo più un'esclusiva dello streaming di Max, tutto lascia pensare che questo sia il reboot di Lanterna Verde che abbiamo atteso per oltre un decennio. Chris Mundy (True Detective: Night Country) sarà showrunner e produttore esecutivo e scriveràinsieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Per coloro che non l'hanno seguita troppo da vicino (dopo tutto, sono state programmate diverse iterazioni dal 2011),dei DC Studios