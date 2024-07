Judo Kim Polling supera un turno alle Olimpiadi ma non può nulla agli ottavi contro la n 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Si interrompe come da pronosticodi finale il percorso di Kimnella categoria -70 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sul tatami dell’Arena Champ de Mars l’italo-olandese (che rappresenta i colori azzurri da pochi mesi) non è riuscita nell’impresa di battere la formidabile croata numero 1 del ranking mondiale Barbara Matic, mancando dunque anche il ripescaggio ed uscendo dalla lotta per le mede a cinque cerchi. In precedenza la 33enne nativa di Zevenhuizen avevato il primosconfiggendo la giovane promessa portoghese Tais Pina per waza-ari di Uchi Mata dopo un minuto di Golden Score e guadagnandosi la possibilità di sfidare da sfavorita una delle principali favorite della vigilia per il titolo, a causa di un sorteggio davvero sfavorevole.