IVS 2026 | finanziamenti e contributi per la partecipazione delle imprese italiane!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lehanno a disposizione diversi incentivi per partecipare a IVS, conagevolati e/onazionali, regionali eCamere di Commercio. Fra questi, ti segnaliamo: – Regione Lombardia – Bando Fiere Internazionali 2024-: consulta il Bando, sarà gestito da Unioncamere Lombardia e pubblicato a breve. Si tratta di un contributo per ladilombarde a fiere internazionali in Lombardia tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto, a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili, con una premialità del 5% per le microe le startup. Contributo massimo di €15.000 per i ‘nuovi espositori’ e €8.000 per gli ‘espositori abituali’. L’impresa richiedente può presentare domanda esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del 31 luglio 2024.