Incendio ecoballe inizia il summit in Prefettura | Garantire tutela della salute dei militari

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSerre (Sa)- È stato convocato d’urgenza per oggi pomeriggio, ildei sindaci degli Alburni ePiana del Sele, ina Salerno, per discutere delle misure di urgenza da adottare sui territori a seguito dell’di probabile origine doloso che da ieri pomeriggio sta interessando migliaia di tonnellate didi rifiuti stoccati all’interno del comprensorio militare di Persano.sul quale interviene anche il sindacato militare Itamil che chiede alle Autorità: “Azioni urgenti atte are ladeie delle famiglie che vivono negli alloggi demaniali del comprensorio militare.