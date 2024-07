Glen Powell è l' unico vero tornado di questa stagione cinematografica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo Matthew McConaughey ed Ethan Hawke, lo stato del Texas offre un altro nome da inserire nel firmamento hollywoodiano:. Ormai un protagonista della scena (e dei Social), l’attore originario di Austin racchiude in sé tutto ciò che serve per conquistare il grande pubblico. Da un sorriso sincero e radioso alla capacità di alternare ruoli diversi, da un fisico prestante alla personalità estroversa. Caratteristiche che gli hanno permesso di raggiungere il successo attuale, facendolo conoscere in ogni parte del mondo, ma tenendolo anche ben ancorato coi piedi per terra. E mentre Twisters scala la vetta del box office in giro per il mondo, dopo un passaggio al Taormina Film Festival,non si ferma un attimo e continua a comparire in nuovi progetti, talk show e sulle cover di varie riviste.