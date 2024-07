Elisabetta Gregoraci e la doppia vita amorosa | Briatore è famiglia ma c' è anche Giulio

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 31 luglio 2024)e la: ", ma c'è" È sempre un bel vedere quando qualcuno riesce a bilanciare con grazia lavoro e, non trovate? Ebbene, sembra proprio chesia uno di quei casi. Venite a scoprire di più su questa donna che non si ferma mai! La nota conduttrice televisivaha aperto il suo cuore in un'intervista, parlando della suasentimentale e dei nuovi progetti lavorativi. A 44 anni, si appresta a lanciare un nuovo programma con la Rai, dal nome "Questioni di stile", e sembra che il mix tra carriera eprivata sia per lei un gioco da ragazze. Nonostante la fine del suo matrimonio con Flavionel 2017,viaggia su un mare calmo sia nel lavoro che nell'amore.