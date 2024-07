Dove bere le migliori aguas de Valencia secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Agua deè una bevanda tipica della tradizionena con due ingredienti speciali: le succose arance die il cava. Ecco la sua storia, le origini e gli indirizziberla in città. Che cos’è l’Agua deLe arance disono famose in tutta la Spagna per il loro sapore dolce. La città è, infatti, collocata in una posizione strategica, lungo la costa e circondata da orti e vasti aranceti da cui nascono questi frutti prelibati alla base di ricette locali, tra cui l’Agua de, il cocktail più famoso del capoluogono. Oltre alle arance che devono essere mature, ciò che rende unica l’Agua deè il cava. Questo spumante spagnolo frizzante, prodotto principalmente in Catalogna ma anche in altre aree del Paese, tra cui la concana, prende il nome dalle cantine sotterraneeera in origine conservato (le cavas, appunto).