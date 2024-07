Deborah Devonshire | l’aristocrazia che fa tendenza

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Life&People.it Seguaci dei royals e appassionati della cultura aristocratica dell’ultimo secolo, a rapporto: oggi si celebra il mito di(nata Mitford), l’ennesima protagonista di una saga infinita che continua ad affascinare milioni di sudditi e semplici curiosi in giro per il mondo. Quella della nobiltà per eccellenza:britannica, fatta di carrozze, gioielli, corone, scandali, regge, palazzi e giardini, nonché abiti lussuosi ed indimenticabili. Un look originale e assolutamente personale:Freeman-Mitford amava dettare lo stile piuttosto che seguirlo. Poteva indossare, ad esempio, un classico cappotto d’opera anni ’40, oppure grandi volumi della più pregiata couture parigina, gonne trapuntate, tanto austere quanto eleganti, ma anche abiti acquistati alle fiere agricole dell’entroterra anglosassone.