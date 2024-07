Crollo Vela Celeste Scampia spera | le bambine in terapia intensiva sono state estubate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Napoli, 31 luglio 2024 – Una notizia che lasciare: le due– di 7 e 4 anni – ricoverate indopo essereferite neldelladisottoposte alle procedure di svezzamento dall'assistenza respiratoria. In altre parolecon risultati “soddisfacenti”. Tuttavia, le prognosi rimangono “strettamente riservate”. A riferirlo è il bollettino medico dell’ospedale Santobono. Il bollettino Il nosocomio ha rilasciato aggiornamenti anche per quanto riguarda le giovanissime pazienti ricoverate in ortopedia. “A. A, di 9 anni, operata per frattura di omero, presenta un decorso postoperatorio ortopedico regolare e le condizioni generali risultano buone – si sottolinea – B. M.