Come fare le vacanze nell’albergo di Dirty Dancing?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Se siete cresciuti sognando di spiccare un volo ad angelo ed essere afferrati saldamente da un Patrick Swayze di turno mentre tutti applaudono, ricordando che “nessuno può mettere Baby in un angolo“, allora è assolutamente necessario trascorrere anche solo un week end al Mountain Lake Lodge. Di cosa si tratta? Ma, ovviamente della location che ha ospitato le riprese die che, in effetti, è un vero e proprio hotel dal gusto retrò con una storia interessante alle spalle. Le origini Il Mountain Lake Lodge, l’albergo di– Fonte: FanpageIniziamo con il dire che il Mountain Lake Lodge si trova immerso in una sorta di paradiso naturalistico. A circondarlo, infatti, è una vera e propria riserva naturale, abbracciato dalle Blue Ridge Mountains della Virginia. Il villaggio per famiglie, però, non nasce nella prima metà del ‘900 ma molto prima.