Caso payback solo promesse non mantenute da Acquaroli

(Di mercoledì 31 luglio 2024)e guai in vista per le imprese fornitrici di dispositivi medici, mozione del Pd in Regione. Dopo le recenti pronunce della Corte costituzionale che giudicano il meccanismo "non irragionevole" e "neppure sproporzionato", infatti, potrebbero esserci dei rischi in grado di compromettere la continuità delle forniture nella rete ospedaliera regionale (almeno 200 quelle coinvolte, per circa 15 milioni da restituire) e la tenuta dei bilanci di decine di piccole e medie imprese marchigiane operanti nel settore (che sarebbero chiamate a ripianare parte degli sforamenti delle Regioni).