Canovi | Inter la squadra da battere Solo una ha recuperato

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dario, uno dei procuratori più noti in Italia, ha parlato brevemente del mercato dell’e della possibile rivale numero uno in un’vista per Cityrumors.it. CAMPIONATO – Darionon ha dubbi su chi sarà ancora la favorita del campionato di Serie A 2024-2025: «L’è ancora lada, era una formazione completa e ha aggiunto elementi preziosi come Zielinski, ma secondo me l’unica che haun po’ di terreno è la Juventus di Thiago Motta che comprando giocatori forti e azzeccati nei ruoli, può davvero essere una specie di sorpresa perché tanti non se lo aspettano, ma ne vedremo delle belle con labianconera guidata da un allenatore che, a mio modo di vedere, ancora non ci si è resi conto di quanto sia bravo».