Ballando con le Stelle salgono a 9 i concorrenti | Milly arriviamo VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Arrivo”. E’ l’entusiastica risposta di Bianca Guaccero. “Io e il mio gatto ci stiamo allenando”, è quella di Luca Barbareschi. Sono loro i due nuovidella prossima edizione dicon le. A svelarlo è il profilo Instagram ufficiale dicon lecon unche vede protagonista i due attori. Bianca, coi capelli legati in una coda, maglietta rosa e pantaloncini corti in tinta, va in bicicletta e quando si ferma esclama: “Come dove vado? Mi hai detto che nella vita bisogna pedalare, pedalare, pedalare e io sto pedalando. Ah, non era pedalare? Era ballare? Ah vabbè, ma allora io non vedevo l’ora di ballare, perché ci vedremo quest’anno acon le. E, visto che ci sono, a questo punto mi incammino pedalando. Ragazzi, mi raccomando: vi aspetto e non mancate. Arrivo!”.