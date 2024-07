Amazon Prime Video Annuncia la Serie Live-Action Dragon | Yakuza ecco la Data di Uscita

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scritto dala”,ladi, La notizia non risiede tanto nell’idea di un adattamentodi ungioco, ormai abbastanza comune, quanto nel fatto che laabbia già un regista e un protagonistati, oltre a due date dipreviste per quest’anno.didellai dettagli: Il regista dellasarà Masaharu Take, noto per il suo lavoro in “The Naked Director”. Ryoma Takeuchi interpreterà Kazuma Kiryu, il protagonista. Lasarà composta da sei episodi, divisi in due blocchi da tre episodi ciascuno, che verranno rilasciati a una settimana di distanza l’uno dall’altro. Le date disono fissate per il 25 ottobre 2024 e il 1 novembre 2024.