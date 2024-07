Volley Parigi 2024 Giannelli | Mentalità giusta presto per parlare di medaglie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) “Sono molto contento di aver raggiunto i quarti. Il girone non era per niente scontato, soprattutto l’esordio con il Brasile. Oggi siamo partiti forte e abbiamo mantenuto un ottimo livello senza sbavature dall’inizio alla fine. Era una partita che dovevamo vincere noi. Rispetto a Brasile e Polonia, l’Egitto aveva qualcosa in meno, ma sono match che nessuno ti regala. Con la Polonia non sarà una partita banale, ci servirà per capire il nostro livello e la distanza tra noi e la Polonia. Cercheremo di chiudere il girone al primo posto. Così Simone, capitano della nazionale italiana dimaschile, dopo il successo per 3-0 contro l’Egitto ai Giochi Olimpici di. “Sono venuto qui per divertirmi – prosegue il palleggiatore di Perugia – e fare la migliore esperienza possibile cercando di arrivare in fondo al torneo. È ancoraperdi