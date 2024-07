Vela Nicolò Renna salva la giornata dopo due ritiri ed è sempre in lizza per le medaglie nel windsurf

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondadi regate a due volti per l’Italia nel(classe iQFoil) maschile in quel di Marsiglia, sede dellain occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.l’ottimo avvio di ieri in condizioni di vento leggero, si è complicato la vita quest’oggi ritirandosi nelle prime due prove Slalom disputate e sprofondando dunque in classifica generale. L’azzurro per fortuna ha saputo riscattarsi nelle ultime tre regate odierne (uno Slalom e poi due Course, con brezza sui 12-18 nodi), archiviando nell’ordine un quarto, un secondo ed un quinto posto parziali che lo hanno proiettato nuovamente all’interno della top106 prove complessive. Il campione del mondo in carica si trova per l’esattezza in sesta piazza assoluta con 38 punti netti, scartando al momento uno dei suoi due DNF.