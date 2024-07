Tre milioni per il San Carlo dalla Città Metropolitana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Tree centomila euro a favore del Sancome contributo straordinario, che vanno ad aggiungersi ai 2,3già stanziati per uno stanziamento complessivo dellaper il teatro di 5.400.000 euro per l’anno 2024. Li ha stanziati -confermando praticamente la cifra del 2023 – il consiglio metropolitano di Napoli, con un’apposita delibera di variazione del bilancio di previsione nel corso della seduta tenutasi ieri nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio: attività teatrali, artistiche e dello spettacolo in genere. Stanziati anche 1.400.000 euro per il teatro Mercadante e 300.000 per il Trianon.