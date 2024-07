Rosanna Natoli indagata la consigliera del Csm per violazione di segreto e abuso d’ufficio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 30 luglio 2024) La Procura di Roma ha avviato un'indagine nei confronti di Rosanna Natoli, consigliera laica del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) ed ex componente della sezione disciplinare dello stesso ente, rappresentante del partito Fratelli d'Italia (FdI). L'accusa è per rivelazione di segreto d'ufficio. L'Incontro registrato con Maria Fascetto Rivillo L'indagine è stata avviata a seguito di una registrazione di un incontro tra Natoli e Maria Fascetto Rivillo, magistrata precedentemente condannata in primo grado dal Tribunale di Messina mentre era in servizio a Catania. Durante questo incontro, si è discusso del procedimento disciplinare in corso nei confronti della Fascetto Rivillo, condannata per aver richiesto l'annullamento di una cartella esattoriale tramite l'agenzia delle riscossioni siciliana.