Roma furgone rubato va fuoristrada sull’Aurelia | un morto Il tragico tentativo di seminare i carabinieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Una fuga daifinita in tragedia questa notte a. Unè finito fuori strada a Castel di Guido, causando la morte nell’impatto di uno dei due uomini a bordo. È successo dopo le 3 del mattino. Il tutto è nato da una pattuglia deidella stazione di Campo di Mare, che durante l’attività di controllo del territorio ha intercettato all’altezza di Ladispoli un Ford Transit bianco precedentemente segnalato come. A lanciare l’allarme sono stati i cittadini, insospettiti dal furgoncino che si aggirava tra le villette, probabilmente con l’obiettivo di mettere in atto dei furti. Prima di dare inizio all’operazione vera e propria, i militari hanno monitorato a distanza il mezzo, a sirene spente, in attesa di rinforzi.