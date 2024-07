Robert Downey Jr ha posto una condizione per il suo ritorno in Marvel oltre a una paga da paura ecco quale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo aver detto addio all'MCU con Avengers: Endgame,Jr. ci ha ripensato,cosa lo ha spinto a fare. Il San Diego Comic-Con che si è appena concluso ci ha regalato la notizia deldiJr. nell'MCU, ma non (almeno apparentemente) nel ruolo di Tony Stark/Iron Man. Cinque anni dopo che il miliardario hi-tech si è sacrificato per proteggere i colleghi e il mondo dalla furia di Thanos,fanella famiglia cinematografica che tanto gli ha dato, ma in una veste nuova. Secondo quanto anticipato, l'attore si calerà nei panni di Victor Von Doom, storico villain dei fumettilaa cuiha dovuto sottostare per riaverlo. Variety rivela che