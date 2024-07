Ritratto in Hd dell’asteroide Dydimos e della sua luna Dimorphos così si protegge la Terra da eventuali minacce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Comere lada una eventuale minaccia da parte di un asteroide? Studiando e deviando, come accaduto, una traiettoria. E a questo scopo è fondamentale ildi alta definizione dei due asteroidi protagonistiprima missione di difesa planetaria. I nuovi dati aiuteranno are ladadi impatto. L’asteroidee la sua piccola(nella foto), bersagliata dalla sonda DartNasa nel settembre del 2022 per modificarne la traiettoria, sono stati osservati con un dettaglio senza precedenti anche grazie al nano satellite italiano LiciaCube, gestito e coordinato dall’Agenzia Spaziale Italiana e realizzato dall’azienda Argotec. I i risultati sono pubblicati in cinque articoli sulla rivista Nature Communications.