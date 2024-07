Picchio ecco definiti anticipi e posticipi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Finita la ‘telenovela societaria’ si torna a parlare di calciomercato ma anche di calcio giocato visto che tra due settimane ci sarà il debutto in Coppa Italia in casa contro il Gubbio e poi si darà il via alla stagione sportiva 2024–25. E proprio in merito alla nuova stagione, la Lega di Serie C ha reso noti glie idelle prime sette giornate. L’Ascoli aprirà la nuova stagione sportiva venerdì 23 agosto alle ore 20 con il primo anticipo del nuovo campionato di terza serie affrontando in trasferta la Spal. Il 2 settembre ci sarà poi il primo ‘monday night’ e allo stadio Del Duca alle 20.45 arriverà la Pianese per un match che per gli ospiti sarà come una finale di Champions. La Pianese è la squadra di Piancastagnaio, paese alle pendici del monte Amiata in provincia di Siena.