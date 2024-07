Olimpiadi Parigi 2024 Day 4 Diretta Gare Martedi 30 Luglio Discovery+ Eurosport e Rai2

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo un Day 3 caratterizzato da tante polemiche (): ma anche e soprattutto dall'imperiale oro di Thomas Ceccon nei 100 dorso e dallo splendido risultato centrato da Filippo Macchi, argento nella prova di fioretto individuale maschile, gli Azzurri si riaffacciano sui Giochi Olimpici diper la quarta giornata in cui ci sono in palio medaglie, vantando ambizioni sempre molto importanti.Martedì 30è il gran giorno Gregorio Paltrineri potrebbe vincere la medaglia negli 800m stile libero, che si disputeranno in serata. Non soltanto Greg perché in vasca ci sarà anche Luca De Tullio. Esordio olimpico per Irma Testa nel pugilato e per Pozzatti e Crociani nel triathlon, che dà subito medaglia. Torna l'Italvolley di De Giorgi contro l'Egitto e la coppia del beach volley Gottardi-Menegatti. Quadarella insieme a Taddeucci disputerà i 1500m stile libero.