Nuova vita ai ruderi Tetti a forma di foglia case sociali e orti rotondi la scommessa di Peccioli

(Di martedì 30 luglio 2024)(Pisa), 30 luglio 2024 –circondati da frassini e pioppi divisi da recinti in terra cruda su oltre 11 ettari. Iagricoli diventano 12popolari condi, Il tutto prenderà, grazie al sodalizio stretto tra C+S Architects (studio con sede tra Treviso e Londra, recente vincitore dell’albo d’Oro di San Marino e architetto Italiano 2022) e amministrazione comunale, il masterplan land-CR.AF.T.ED (Community reinvent affordable food through ecologic design). L’avveniristico e originale progetto di rigenerazione riguarderà l’area di Santo Stefano per costruire un complesso di 12popolari e servizi. Si tratta di un’area di 11,76 ettari con una capacità edificatoria di meno di 3.000 metri quatrati.