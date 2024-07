Non di vecchiaia Regina Elisabetta dopo quasi due anni svelate le reali cause della morte | il certificato ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) L’8 settembre del 2022 non è solo, si fa per dire, morta la, ma si è chiusa un’epoca.le voci che si erano diffuse in quelle concitate ore arrivò l’annuncio: “Laè morta serenamente a Balmoral nel pomeriggio. Il Re e laconsorte resteranno a Balmoral stasera e rientreranno a Londra domani”. Ma c’è un mistero che aleggia ancora oggi. Come è morta la? Nelle ore immediatamente successive al decesso si è diffusa la notizia che la sovrana fosse morta a causa dei traumi riportati in seguito a una caduta accidentale. Tuttavia pochi giorniil National Records of Scotland ha pubblicato ildi: la causa del decesso è stata attribuita alla. Nel documento, firmato dalla principessa Anna, non c’erano altri dettagli. Leggi anche: “Come è morta davvero”.