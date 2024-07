Musetti agli ottavi delle Olimpiadi nel tennis | il tabellone propone rivincite e avversari di rango

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Lorenzoapproda al terzo turno deldi singolare maschile didi Parigi 2024: l’azzurro, numero 11 del seeding, tornerà in campo domani per affrontare lo statunitense Taylor Fritz, accreditato della testa di serie numero 7, sconfitto daquest’anno sia a Montecarlo che a Wimbledon. Il cammino delta italiano non è affatto semplice: in caso di successo contro il nordamericano, infatti, con ogni probabilità l’azzurro si ritroverà di fronte nella sfida dei quarti di finale il numero 3 del, il teutonico Alexander Zverev, cliente scomodissimo per chiunque.