Meloni incontra Xi Jinping Nuovo patto dopo la Via della Seta | Garantire pace e libero scambio

(Di martedì 30 luglio 2024) Per fortuna che Marco c’è. Il Marco in questione di cognome fa Polo. Ed è al suo esempio che la premier si affida per ricucire i rapporti diplomatici con Pechino, mai del tutto affondati usciti però ammaccati dalla decisione del governo di non rinnovare gli accordi firmati da Giuseppe Conte nel 2019. "Marco Polo ha costruito ponti tra Occidente ed Oriente. A volte il tragitto è più in salita, altre più agevole ma è sempre percorribile. Se lui non avesse avuto il coraggio di osare, la storia sarebbe probabilmente andata diversamente", afferma Giorgiaall’inaugurazionemostra organizzata in occasione dei 700 anni dalla morte del viaggiatore veneziano al Millennium Museum di Pechino. Cosa significa per lei osare? Nell’incontro con il presidente cinese Xii livelli dell’avventura sono due: uno politico-diplomatico, l’altro economico.