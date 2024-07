Mastroianni e Brando per sempre CineFortunae tornano i capolavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo le tante proiezioni in spiaggia, che hanno caratterizzato il caldo luglio fanese “restaurati by the Sea“ arriva alle sue giornate clou in piazza XX Settembre, dove finalmente si celebreranno a pieno le due icone a cui è dedicata la rassegna di quest’anno: Marcelloe Marlon, a 100 anni dalla loro nascita. E così la piazza principale della Città della Fortuna, per il secondo anno consecutivo, torna a trasformarsi in una grande arena cinematografica, con uno schermo di 50 metri quadrati e 800 posti a sedere, per rivedere (o ammirare per la prima volta, a seconda dell’età) quattro grandidel cinema internazionale.