L’Assemblea di C S M Toscana ha eletto oggi il suo nuovo Presidente | Riccardo Cecconi

(Di martedì 30 luglio 2024) Arezzo, 30 luglio 2024 –di C.S.M.hail suoè architetto ed Amministratore delegato dell’azienda Unibloc, azienda attiva dal 1962 a Pbonsi, sarà la nuova guida di CSMdopo Piero Pii.gli sono stati conferiti i poteri esecutivi, inizia quindi unciclo di lavoro per C.S.M., realtà che vede accanto alun Consiglio con rappresentanti sia del settore pubblico che privato, rappresentanti delle associazioni di categoria, comune, provincia, da un lato, e di imprese industriali ed artigiane, dall’altro. CSM è dal 2012 capofila Distretto tecnologico Interni e Design dID per il sistema regionale degli interni.