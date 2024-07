La granita al limone di Nonno Giovanni | tutti volevano la sua ricetta!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 luglio 2024) Laaldila sua! Non c’è nulla di più fresco e goloso di unaal, con questo caldo è davvero l’ideale! Laè semplice e veloce da fare come tutte le ricettine di mio. La base fondamentale e importante è che i limoni non siano trattati sulla superficie, poiché la scorza verrà infusa in uno sciroppo di acqua e zucchero. Laè quindi molto facile da realizzare e non richiede una gelatiera: basta avere un po’ di tempo e pazienza per mantecare il sorbetto nel freezer. Una volta preparata la base della, questa deve essere posta in freezer. Ogni mezz’ora, il contenitore va estratto per mescolare il composto, rompere i cristalli di ghiaccio e incorporare aria. Maggiore è l’incorporazione di aria durante la fase di congelamento, più soffice e cremoso sarà il risultato finale.