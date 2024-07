In fuga dai carabinieri finiscono fuori strada un morto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Indai, a bordo di un furgone rubato, sono finitie, nell'impatto, uno degli uomini a bordo è deceduto. E' accaduto nella notte su via Aurelia, vicino Roma. Tutto è nato quando intorno alle 3 una pattuglia didella stazione Campo di Mare, impegnata in attività di controllo del territorio, ha intercettato all'altezza di Ladispoli un furgone bianco precedentemente segnalato come rubato. In attesa di un'altra pattuglia in supporto, i militari hanno monitorato a distanza il veicolo senza l'utilizzo di sirene. Il conducente però si è accorto della presenza deie si è dato alla. l furgone, probabilmente a causa della forte velocità, ha perso il controllo finendo contro il guardrail all'altezza dello svincolo Castel di Guido.