Il video dell' enorme caduta di massi sulle Dolomiti

(Di martedì 30 luglio 2024) Un'di sassi si è verificata ieri sera su Cima Dodici,di Sesto, come nella provincia di Bolzano. Il crollo è avvenuto alle 21, a circa 2300 metri di altezza nei pressi di forcella Giralba. Vista l'ora non erano presenti escursionisti sul sentiero, per cui l'evento non ha causato vittime o feriti. Le immagini sono state riprese dal vicino rifugio Comici-Zsigmondy. Le autorità hanno chiuso il sentiero che porta nella zona dove si è verificata la piccola frana e sono al lavoro per capire come liberare la strada dai sassi.