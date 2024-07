Il principe George e la principessa Charlotte potrebbero essere separati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) Secondo il Mirror, ilin futuro potrebbeseparato dalla sorella, lassa. Ci sono molte regole e protocolli che circondano la Famiglia Reale: dall’ottenere il permesso per le proposte di matrimonio al non rilasciare mai un autografo. E ora una di queste regole è destinata a colpire i figli delWilliam e di Kate Middleton, proprio come è successo in passato ai due figli di re Carlo III. La Famiglia Reale è vincolata da una serie di regole e protocolli, che regolano ogni aspetto della loro quotidianità. Anche se ilWilliam e Kate Middleton cercano di crescere i loro figli nel modo più normale possibile, non possono evitare alcune di queste regole per loro. Secondo gli esperti, infatti, una particolare usanza impedirà aldi rimanere in compagnia di sua sorella, lassa, come ha fatto finora.