Hull City-Fiorentina 2-2 | Dodo e Kean intesa e gol Viola ripresi nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Firenze, 30 luglio 2024 - Per settanta minuti laha disputato una discreta amichevole. Prima fase di partita senza grandissime emozioni, poi a cavallo dei due tempi la squadra di Palladino ha mostrato cose interessanti. Nelinvece ha subìto i due gol dell'che hanno fissato il punteggio sul 2-2. Buone notizie da, che ha trovato un bel gol di testa. Restano i problemi in porta. Male Terracciano sul primo gol direttamente da calcio di punizione. Non benissimo nemmeno sul secondo, preso sul primo palo. L'ultima amichevole prima del rientro a Firenze mister Palladino se la gioca con quella che a oggi somiglia a unatitolare. Cantiere apertissimo, ma davanti a Terracciano trovano posto Kayode, Pongracic e Ranieri.e Biraghi sulle corsie esterne, Barak e Mandragora in mezzo. Alle spalle dila coppia formata da Brekalo e Kouame.