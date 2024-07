House of the Dragon 2×07 | l’episodio svela quali draghi hanno scelto i nuovi cavalieri

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) Il sesto episodio della Stagione 2 diof theha iniziato a introdurre il primo nuovo cavaliere del drago nella serie, dando il via alla storia deiseed (Semi del Drago). ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER IMPORTANTI per l’ultimo episodio diof the! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo Nel nuovo episodio di domenica, Rhaenyra ha continuato la ricerca di altricon potenziale sangue Valyriano nelle vene, aprendo le porte anche alla gente di bassa estrazione di Approdo del Re. Alla fine del, le forze di Rhaenyra sono aumentate di tre, poiché sono stati scelti tre. Il primo deiè stato reso evidente alla fine dell’ultimo episodio, ma non è stato ufficializzato fino all’inizio di questo.